Massa Lubrense / Sorrento ( Napoli ) . Sant’Agata vince Vinaccia , grandissimo terzo posto per Nino Lucibello di Positano FOTO E VIDEO Luigi Vinaccia prevale su Aldo Esposito due pezzi da novanta in una difficile 15esima edizione dello slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata a causa del manto scivoloso per l’umidità . La gara è stata seguita tutta la giornata dallo staff di Positanonews TV, prima Lucio Esposito e Sara Ciocio, poi il direttore Michele Cinque

Il pluricampione italiano Vinaccia ha preceduto con la sua Osella Pa9-90 Honda 2000 Aldo Esposito, lo “sceriffo”, alla guida di una Radical SR Suzuki 1.600. Al terzo posto Antonino Lucibello, sempre con una Radical Sr4 Suzuki.

Articolato in tre manche sul tracciato del Nastro Verde, con partenza dal bivio di Priora all’incrocio con il Nastro Azzurro, alle porte del centro cittadino del borgo collinare di Massa Lubrense. La gara era valevole per la Coppa Aci terza zona, per il Memorial Giovanni Persico e il Trofeo Franco Mastellone. La gara, organizzata dal Rombo Team di Napoli e disputata sul tracciato classico di tre chilometri, era stata rinviata per ben due volte per le avverse condizioni meteorologiche. La manifestazione si inserisce nel solco della tradizione della mitica Sorrento-Sant’Agata, gara di velocità in salita, disputata l’ultima volta nel 1967.