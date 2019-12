Santa Lucia oggi a Massaquano nella cappella di Giotto, a Sorrento il ceppone

Santa Lucia in Penisola sorrentina è molto sentita oggi a Massaquano, dopo la storica tradizione del lancio delle noccioline, la messa e la visita alla Cappella di scuola di Giotto, unica nel suo genere nel Sud Italia, gioiello per Vico Equense e la Campania ( Clicca qui per leggere la sua storia da Enrico Di Palma ) , poi a Sorrento c’è il tradizionale ceppone con la festa , fiera e prodotti artigiani , da non perdere. Qui alcuni video delle feste