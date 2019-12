Le ore di luce sono un aspetto fondamentale per la vita di tutti i giorni ed un’informazione molto utile per chi vuole viaggiare. Ogni anno osserviamo l’accorciarsi delle giornata in inverno e l’allungarsi in estate.

Ma qual è il giorno più corto dell’anno in Italia? Ed il giorno più lungo?

La scienza ci dice subito che il giorno più corto si ha nel solstizio d’inverno il 21/22 dicembre ed il giorno più lungo nel solstizio d’estate il 20/21 giugno.

Nei giorni di solstizio l’angolo formato dalla terra con cui i raggi del sole determinano la quantità e l’intensità di luce fornita nella giornata. In particolare per la durata del giorno è da osservare come nel periodo estivo si allarghi il cono di luce sulla terra (vedi immagine sopra).

Il giorno più corto e Santa Lucia

Abbiamo visto che il giorno più corto si ha il 21 o 22 dicembre, mentre la tradizione popolare ci dice che il giorno più corto è il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia: Santa Lucia il giorno più corto che ci sia!

In realtà non è forse così sbagliato affermare che il 13 dicembre sia il giorno più corto, vediamo perchè.

Percezione della lunghezza del giorno

Nella valutazione dell’allungamento delle giornate siamo più attenti e sensibili all’ora in cui tramonta il sole e fa buio rispetto al sorgere dello stesso.

Quindi siamo più interessati a sapere qual è il giorno in cui il sole tramonta prima (o dopo) rispetto al giorno in cui abbiamo meno luce (o più luce).

La domanda successiva allora è: ma il 20/21 dicembre sono anche i giorni in cui tramonta prima il sole? Sono i giorni in cui fa buio prima?

La risposta è no! In questi giorni fa buio più tardi e udite udite il giorno di Santa Lucia il sole tramonta prima del solstizio d’inverno.

In pratica non abbiamo perfetta simmetria tra l’ora in cui sorge il sole e l’ora in cui tramonta e quindi non coincidono il giorno di tramonto minimo con quella di alba massima.

La spiegazione scientifica risiede nella velocità della terra nel suo giro intorno al Sole (moto di rivoluzione). Il percorso che compie il nostro pianeta non è circolare ma segue un’orbita ellittica e presenta un punto più vicino al Sole (Parelio) ed uno più lontano (Afelio).

Quando la terra si trova più vicino dal Sole (fase di Perelio), per la seconda legge di Keplero accelera il suo movimento (il contrario avviene nella fase di Afelio), e per le formule della gravitazione universale di Newton si verifica che il sole si trova in una posizione anticipata, riducendo di fatto il tempo in cui illumina la terra.

Questo effetto combinato con l’avvicinarsi del solstizio invernale fa in modo che i giorni in cui il sole tramonta prima sono quelli delle prime settimane di dicembre.

Alla latitudine di Roma (41,9) a dicembre 2019 il giorno più corto in termini di tramonto si avrà dal 3 al 14 dicembre.

Alla luce di queste informazioni possiamo dire che il giorno di Santa Lucia è sicuramente tra i giorni più corti che ci siano o meglio tra i tramonti più corti che ci siano (a Roma nel 2019 potremmo dire anche che sia il più corto).

Il giorno più lungo dell’anno

I ragionamenti fatti per il giorno più corto valgono in modo speculare per quello più lungo.

Quindi la durata maggiore di luce ci sarà nel solstizio d’estate del 20/21 giugno, ma per gli effetti astronomici il tramonto si sposta in avanti rispetto all’entrata dell’estate fino al massimo nell’ultima settimana di giugno.