Sandra Milo si confessa da Mara Venier “Amante per 17 anni di Federico Fellini, ora tanti ragazzi mi girano intorno” Ha parlato a cuore aperto della sua lunghissima storia d’amore segreta con Federico Fellini, durata 17 anni: Sandra Milo si è confessata a Mara Venier, ospite del programma Domenica In. L’attrice ha anche rivelato di aver tradito nella sua vita, più e più volte.

“Quando lui mi ha detto ‘basta essere amanti’ io non ho accettato. Noi eravamo da 17 anni insieme, una storia clandestina che aveva sempre creato problemi. Era un’emozione incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così irreale e fantastico io la trasformo in qualcosa di normale, rischio di romperlo’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così”.

L’attrice ha rivelato anche di essere stata spesso infedele: “Anche se sei innamorata puoi avere una storia carina non impegnativa con qualcuno. Chi rinuncia a tradire è bravissimo, ma io non sono stata capace. Sono stata molto attenta a non farlo scoprire ai miei partner, ma ho preso tante botte. Come si fa a resistere alla corte”.

La Milo ha ammesso di aver sempre messo al centro della sua vita l’amore e la passione per il momento presente: “Sono molto proiettata nel presente. Ero sempre pronta a lasciare il lavoro e a mollare tutto per i sentimenti. In effetti ho avuto una fortuna che forse non mi meritavo, lavoro più adesso che sono vecchia, forse perché non seguo più l’amore come quando ero giovane”.

Ha poi confessato di avere una storia d’amore: lui si chiama Alessandro, vive in Veneto anche se i due non condividono lo stesso tetto: “Dice sempre delle cose così carine – ha raccontato -. Non ho il coinvolgimento dei sensi, tutto ha un limite, però mi piace perché se mi fanno male i piedi mi toglie le scarpe con grazia e garbo. Ho un sacco di ragazzotti che mi ronzano intorno, forse per fregarmi la borsa”.