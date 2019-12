Il San Vito Positano perde 1-0 con il San Marzano. Tante le occasioni sprecate per i costieri

Il San Marzano si rivela bestia nera per il San Vito che perde 0-1 in casa.

Primo tempo il San Vito chiude gli avversari nella propria metà campo e sfiora piu volte il gol senza che gli ospiti arrivano mai ad impensierire la difesa.

La ripresa iniza allo stesso modo, poi mister Cuomo inserisce bomber Marzochella che rientrava oggi dopo infortunio. L’attaccante subito sfiora la rete a tu per tu con il portiere, bravo a respingere d’istinto e far ripartire in contropiede la propria squadra che per la prima volta impegna capitan Palumbo che devia in angolo. Dal corner successivo mischia in area e

De Luca trattiene l’attaccante ospite, per l’arbitro é calcio di rigore che viene trasformato con freddezza.

Il San Vito non molla e poco dopo su cross dalla destra mischia in area, il portiere non trattiene e bomber Marzochella a porta vuota clamorasamente calcia fuori.

I giallorossi mon mollano anche rischiando qualche contropiede, bravi De Luca e Palumbo a mettere qualche toppa. Il risultato però non cambia. Ora tocca a Cuomo e alla società analizzare e porre rimedi. Troppi punti persi per una squadra che fino ad oggi ha giocato senza mai sfigurare con nessuno anche quando i risultati non hanno portato punti.