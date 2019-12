Il San Vito Positano non sa più vincere. Altra sconfitta a Giffoni e rigore fallito al 90′

Il San Vito Positano perde 2-1 con la Giffonese e conferma di essere in crisi. Sconfitta condita anche da una buona dose di sfortuna, dato che al 90′ il nuovo acquisto Mallardo ha fallito il rigore del pareggio.

Terza sconfitta consecutiva per i costieri. Mister Cuomo deve assolutamente trovare una soluzione, ricompattare il gruppo e le idee e tornare a fare risultato. La cosa singolare è che spesso i giallorossi raccolgono decisamente meno rispetto a quanto esprimono sul campo e questo rappresenta un limite non di poco conto se si ripete per diverse partite.

Il San Vito resta a 16 punti e adesso deve ufficialmente guardarsi alle spalle, essendo a soli 2 punti dalla zona play out. Un in bocca al lupo alla squadra costiera, augurandoci che questa crisi passi in fretta per tornare a macinare punti in campionato.