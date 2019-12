San Vito Positano Juniores. Questa mattina a Montepertuso il match contro Santa Maria la Carità

Il calcio d’inizio è alle 10:30 per questa gara dell’undicesima giornata del campionato juniores under 19 – girone E, in una domenica di dicembre a dir poco agghiacciante.

La gara si sarebbe dovuta disputare lo scorso 21 dicembre ma è stata rinviata ad oggi a causa delle condizioni meteo a cui era sottoposta tutta la Costiera.

I nostri giallorossi questa mattina a Positano hanno tutta la voglia di ripetere la prestazione vista a San Marzano, con tanto di vittoria 2-0 su un campo per niente semplice.

Al “De Sica” di Montepertuso arriva il Santa Maria la Carità, squadra organizzata e difficile da affrontare. Assisteremo di sicuro ad una gara affascinante e combattuta.