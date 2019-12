San Vito Positano, a Giffoni per rialzare la testa e tornare alla vittoria

Domani il San Vito Positano andrà a far visita alla Giffonese. I ragazzi di mister Cuomo devono rialzare la testa e ritrovare continuità di risultati. Nelle ultime 4 partite, infatti, i costieri hanno fatto 1 pareggio e 3 sconfitte, il più delle volte raccogliendo meno rispetto a quello che si è visto a livello di gioco.

La classifica per i giallorossi resta accettabile, ma la zona play off è distante ben 10 punti, per cui non saranno più ammessi passi falsi. Soprattutto diventa importante essere più concreti negli ultimi 15-20 metri, aspetto su cui l’allenatore sta lavorando in vista dei prossimi impegni.

Dal canto suo la Giffonese è a 12 punti, 4 in meno rispetto al San Vito. La squadra però è in netta ripresa come dimostra la preziosa vittoria in trasferta per 0-2 contro Honveed Coperchia.

Si tratta dunque di una sfida insidiosa. Ai giallorossi servono i gol di Marzochella e Calabrese per ricominciare a volare e ritrovare quell’autostima di gruppo che gli ultimi risultati hanno leggermente messo in discussione.

D’altronde la stagione dei costieri sta andando un po’ a fasi alterne: pessimo inizio, poi la ripresa e adesso di nuovo una fase calante. In questi casi una vittoria potrebbe cambiare le carte in tavola e il San Vito ha già dimostrato di saperne uscire da questi momenti, attraverso il lavoro e lo spirito di gruppo.