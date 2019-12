San Vito Positano, in campo domani per giocarsela fino all’ultimo!

Fra meno di 24 ore si accenderanno i riflettori sullo stadio Vittorio De Sica di Positano dove la squadra di casa, in attesa di una vittoria che manca da molto tempo, ospiterà la Sanseverinese. “Resuscitiamo i morti”, è la frase che circola nell’aria in quest’ultimo periodo, per indicare una serie di sfortune che ha colto il team giallorosso, a seguito di rigori sbagliati ed eventi sfavorevoli che hanno agevolato gli avversari. Il mister Federico Cuomo si mostra, però, fiducioso, convinto che domani i suoi ragazzi riusciranno a giocarsela fino all’ultimo contro una squadra che è alla loro portata.