San Vito Positano che beffa, raggiunto al 94′ dalla Sanseverinese. Un punto che lascia l’amaro in bocca

Prosegue il momento no del San Vito Positano. I costieri pareggiano 1-1 in casa contro la Sanseverinese, ma ciò che rattrista è il modo in cui è maturato il risultato: al 94′, quando i ragazzi di Cuomo stavano già assaporando la vittoria.

La partita (come accade spesso) è stata giocata anche bene dai costieri, che passano in vantaggio con Loreto. Il San Vito Positano ha cercato anche di chiuderla, creando 2 palle gol clamorose e colpendo un palo a portiere battuto. Poi allo scadere arriva la doccia gelata con la rete da parte degli ospiti.

Un pareggio che sa di sconfitta per come maturato. Sicuramente c’è tanto da recriminare ed imparare ad essere più cinici negli ultimi metri. Un altro boccone amaro da mandare giù, ma i ragazzi non mollano e sanno che uniti si può uscire da un periodo di difficoltà.

La classifica resta relativamente tranquilla, ma adesso gli errori si devono assolutamente limitare per risalire la china.