San Marzano processo su pratiche di abusi edilizie aggiustate

Si chiude con sentenze di non luogo a procedere, oltre che di prescrizione, una parte dell’indagine su presunti abusi edilizi, per otto degli imputati coinvolti. L’inchiesta risale al 2015, concentrata a San Marzano sul Sarno, e condotta dai carabinieri della stazione locale, su presunti illeciti edilizi che coinvolse privati cittadini, tecnici comunali, progettisti e rappresentanti di ditte esecutrici dei lavori. Ventisette gli avvisi di garanzia notificati dalla procura di Nocera Inferiore. Per il resto degli indagati toccherà attendere le decisioni in udienza preliminare, il prossimo maggio del 2020. Al termine dell’udienza preliminare, il gup Giovanni Pipola ha emesso sentenza di non luogo a procedere per un privato cittadino, per l’estinzione del reato in ragione del decesso dello stesso. A seguire, sentenza di prescrizione per due proprietari di immobili e per un progettista. Ancora, non luogo a procedere per due tecnici comunali e altri due privati. Tra gli avvocati difensori, che hanno visto accogliere per le singole posizioni le loro tesi, i legali Andrea Miranda, Franco Oliva ed Emanuele Esposito. L’inchiesta contestava una serie di reati in materia edilizia: in otto casi, almeno, vi era il sospetto di permessi rilasciati senza il parere della soprintendenza archeologica, mentre per altri quattro il permesso di rilascio nonostante il vincolo paesaggistico. Durante le attività investigative, furono sequestrati anche quindici immobili, su alcuni dei quali la procura muoveva accuse di cambi di destinazione d’uso al fine di adibirne alcune parti ad abitazioni, piuttosto che a pertinenze agricole o garage. E ancora, casi dove sarebbero stati edificati due piani con false certificazioni a firma dei progettisti, trasformazioni irregolari di sottotetti in mansarde abitabili o immobili costruiti senza il rispetto di grafici depositati al momento della richiesta di permesso a costruire. Molte delle posizioni affronteranno il vaglio del gip in udienza preliminare, a seconda dei riti alternativi richiesti o degli stralci disposti dall’autorità giudiziaria. Per le otto posizioni invece, il giudice non ha ravvisato elementi di colpevolezza, perché il fatto non sussiste, oltre a rilevare per altri l’intervenuta prescrizione. La difesa, nel caso dei tecnici comunali, ha dimostrato che nel caso che li riguardava non vi fossero lavori in corso né opere realizzate e nemmeno iniziate. O ancora, come per il caso del progettista, non vi fu alcuna falsa dichiarazione riguardo un immobile che ricadeva in un’area dove era necessaria l’autorizzazione paesaggistica. I fatti in oggetto contestati dalla procura di Nocera andavano dal 2011 al 2015. Per le otto posizioni, dunque, non è stato necessario il processo, che non avrebbe portato ad una diversa valutazione degli elementi emersi fino a quel momento.

Nicola Sorrentino Il Mattino