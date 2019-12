San Giorgio a Cremano (NA). Centro Teatro Spazio. ZINGARI.

Articolo di Maurizio Vitiello – ZINGARI di Raffaele Viviani al Centro Teatro Spazio di san Giorgio a Cremano (NA).

Uno spazio per il teatro produzioni

presenta

Vincenzo Borrelli – Vincenzo Merolla

in

ZINGARI

da ‘E Zingari di Raffaele Viviani

Adattamento e Regia di Vincenzo Borrelli

con:

Cristina Ammendola

Marina Billwiller

Antonio Tatarella

e con:

Marco Gremito

Federica Navatti

Cristina Di Fiore

Alessio Maraucci

Francesco Gambini

Musiche di Marco Borrelli

Audio e luci Chiara Aprea

Scene e costumi C.T.S.

Al Centro Teatro Spazio continua la stagione teatrale 2019/2020 con un riadattamento di Vincenzo Borrelli dell’opera di Raffaele Viviani “’E Zingari”.

Lo spettacolo andrà in scena dal 21 al 29 Dicembre 2019 al Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano in Via San Giorgio Vecchio, 23/31 (NA).

Zingari è una favola visionaria: la realtà e la fantasia si rincorrono continuamente. Prima è un sogno, dopo è realtà, poi è delirio e infine incubo.

La storia è quella di una stirpe, di un clan arcaico e moderno al tempo stesso, e delle sue miserie, contraddizioni e violenze.

Si potrebbe definire una lotta tra la vita e la morte, in cui giocano la loro parte anche la furia d’amore e il riscatto dalla servitù, il desiderio di libertà e la lotta per la sopravvivenza.

Tutti motivi, questi, molto cari a Viviani.



Info:

Centro Teatro Spazio

Via San Giorgio Vecchio – 23/31, San Giorgio a Cremano (NA) – tel/fax 0815744936

http://www.unospazioperilteatro.it – https://www.facebook.com/Centro-Teatro-Spazio https://instagram.com/centro_teatro_spazio

Maurizio Vitiello