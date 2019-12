Salerno. Tragedia sfiorata: un albero si abbatte sulla strada

Tragedia sfiorata in via Roma a Salerno. Un albero di grosse dimensioni si è abbattuto a causa del forte mal tempo sulla carreggiata rischiando di colpire i passanti, auto e moto in transito. L’albero ha occupato l’intera carreggiata bloccando la circolazione. Sul posto i vigili urbani ed i vigili del fuoco. Il traffico è letteralmente impazzito. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma sono state danneggiate alcune auto in transito.