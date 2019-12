Salerno. Spopola sul web una vignetta testimonianza delle condizioni disastrose della strada

Negli ultimi giorni sta spopolando su Facebook una simpatica vignetta, molto ironica ma che, al contempo, come spesso accade, offre spunti di riflessione, contenendo al suo interno una triste verità. Nell’immagine è infatti possibile vedere due persone, una delle quali china sul manto stradale che appare pieno di buche, ed un’altra, alle sue spalle, che gli chiede cosa stia cercando. Alla domanda che gli viene posta, il primo risponde “Non trovo la macchina”. Sullo sfondo appare il cartello con la scritta “Benvenuti a Tramonti”. Non è una novità, infatti, lo stato in cui versa la strada del Valico di Chiunzi, scenario anche di gravi incidenti automobilistici, che dovrebbe essere sistemata al più presto in modo adeguato, ma che viene soltanto rattoppata alla bell’e meglio a periodi alterni. Condizione, tra l’altro, aggravatasi negli ultimi periodi, a causa delle numerose frane dovute al maltempo, soprattutto quella verificatasi a Capo D’Orso. Si tratta quindi di una testimonianza veritiera, di una situazione che si spera venga risolta al più presto, sebbene rappresentata in maniera alquanto esasperata.