Salerno. Pontecagnano, 19enne arrestato per minacce alla ex

Un ragazzo di diciannove anni, di Pontecagnano Faiano, comune della provincia di Salerno, è stato arrestato per atti persecutori e minacce nei confronti della ex fidanzata. Lei, di Montecorvino Pugliano, sua coetanea, per non essere infastidita lo aveva bloccato su tutti i social, ma questo gesto non aveva ottenuto il risultato sperato, con il ragazzo che era arrivato a seguirla fino a casa.