SALERNO, PAURA A PASTENA TRA I PASSEGGERI DI UN BUS: FUMO DAL VANO MOTORE

Spiacevole vicenda quella verificatasi questa mattina a Pastena, quartiere di Salerno. Il vano motore di un pullman è andato in fumo.

Si è trattato di un autobus che durante una regolare corsa urbana ha iniziato a dare segni di cedimento fino all’impossibilità totale di continuare il tragitto. I passeggeri ed il conducente hanno vissuto attimi di apprensione e sincera paura per le condizioni del veicolo addetto al trasporto pubblico e per la propria incolumità.

La vicenda, secondo quanto riporta Salernonotizie.it, si è consumata nello specifico, intorno alle ore 10:30 di questa mattina, 14 Dicembre, in Via Mattia Limongelli, nei pressi del Parco Mercatello. La causa del fumo denso e nero che ha invaso l’autobus, potrebbe essere localizzata in un piccolo guasto al motore. Probabilmente dell’olio avrà toccato il motore causando la fuoriuscita del fumo che senza troppi danni ha colpito in particolar modo l’autista.

I sanitari del 118 hanno immediatamente raggiunto il luogo in cui si è verificato tale episodio e hanno soccorso il conducente dell’autobus con un’ambulanza della Croce Bianca. Sul posto, sono successivamente giunti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno.