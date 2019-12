SALERNO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO FA TARDI IN TRIBUNALE: SALTA INTERROGATORIO

Caso singolare a Salerno, dove un uomo, beccato in precedenza a fare il parcheggiatore abusivo e quindi sottoposto agli arresti domiciliari dalle Forze dell’Ordine, ieri mattina era stato convocato presso il Tribunale salernitano per l’interrogatorio di garanzia.

Secondo quanto riporta Salerno Today, l’uomo non essendo munito di automobile, per giungere a destinazione ha utilizzato l’autobus arrivando però con mezz’ora di ritardo all’appuntamento con il gip Vincenzo Pellegrino, quindi alle 10.30 anziché alle 10. La stessa cosa è successa anche ad un suo “collega” che ha fatto tardi. I loro interrogatori sono per questo saltati.

Nel frattempo questa mattina sono stati ascoltati gli altri parcheggiatori abusivi che sono invece detenuti nella casa circondariale di Fuorni.