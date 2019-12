SALERNO: La Polizia Stradale intensifica l’attività di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Salerno, di concerto con l’Ufficio Sanitario della Questura, hanno intensificato nello scorso fine settimana i controlli per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’impiego di numerose pattuglie e l’utilizzo del camper della Polizia di Stato. Gli operatori della Polizia Stradale di Salerno e di Angri, coordinati dal comandante della Sottosezione, congiuntamente al medico della Polizia dell’Ufficio Sanitario della Questura di Salerno, hanno proceduto al controllo di nr. 70 veicoli, nr. 160 persone, elevando numerose sanzioni amministrative con il ritiro di nr. 5 carte di circolazione. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati nr. 2 conducenti per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 187 del C.d.S. ed un terzo conducente per guida in stato di ebbrezza alcolica art. 186 del C.d.S., avendo superato di circa quattro volte il limite consentito. Scattato a carico dei conducenti anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati durante i controlli.