Salerno. Incidente sulla tangenziale: due motociclisti feriti e caos traffico

Tamponamento sulla Tangenziale di Salerno nella galleria. Ferite due persone a bordo di una moto. Diverse auto sono rimaste coinvolte Per cause da accertate, infatti, si è verificato un tamponamento in galleria, nei pressi dell’uscita di Sala Abbagnano.

Le auto si sono scontrate nella corsia di sorpasso. Lunghe code e disagi per gli altri automobilisti rimasti bloccati nel traffico da Fratte.

Traffico in tilt e stress per gli automobilisti. Ad avere la peggio, una coppia a bordo di una moto: le due persone a bordo, marito e moglie, sono cadute sull’asfalto e sono rimaste ferite. A soccorrerle, i sanitari del 118 per condurle in ospedale, ma si può scongiurare il peggio.

Le notizie sono in aggiornamento, mentre sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine che adesso operano per ristabilire la circolazione.