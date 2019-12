SALERNO, FRANA A GIOVI FERISCE L’ASSESSORE LUIGI CARMELO DELLA GRECA

Il maltempo colpisce ancora e provoca ennesimi danni: adesso è il momento di Giovi. Le condizioni meteorologiche di quest’oggi hanno causato non pochi problemi in tutta la Provincia di Salerno. Nella zona collinare della città, nelle ultime ore, ha avuto luogo una frana che ha visto protagonista l’Assessore al Bilancio Luigi Carmelo Della Greca.

Secondo quanto riportato da Salernotoday.it, il malcapitato si trovava all’interno della sua proprietà, nel suo terreno. Qui pare sia stato vittima di una frana che lo ha coinvolto. Immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Per fortuna le sue condizioni di salute sembrano essere buone e nonostante il grande spavento, l’assessore al Bilancio Della Greca, non è in pericolo di vita.

Nessuna drammatica conseguenza, per il momento, si è abbattuta tra Salerno e Provincia. Anche se il maltempo pare si sia fermato, ha causato comunque numerosi problemi, come le piene dei fiumi tra Battipaglia e Pontecagnano, frane a Montecorvino Pugliano e smottamenti come questo verificatosi a Giovi, simile a quello verificatosi nel primo pomeriggio a Ravello.