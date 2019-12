Salerno. Fa esplodere un grosso petardo allo stadio Arechi: arresto e DASPO

Nella serata di domenica, 15 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato della D.I.G.O.S della Questura di Salerno hanno tratto in arresto un uomo, identificato per D.A.D., incensurato di anni 45, residente in provincia di Salerno, responsabile dell’esplosione nel piazzale antistante la biglietteria dello stadio Arechi di un petardo di grosse dimensioni. Al termine dell’incontro di calcio, valevole per il campionato di Serie B, tra la Salernitana ed il Crotone, all’esterno del piazzale, nei pressi del varco da dove abitualmente esce l’autobus che trasporta i calciatori della squadra locale, si era creato un assembramento di alcuni tifosi locali che inscenavano una protesta con cori di contestazione verso la società locale e verso qualche calciatore sceso in campo. In tale frangente, l’uomo dava corso all’esplosione del petardo che fortunatamente esplodeva distante dal gruppo di persone che si trovavano assiepate nel piazzale, senza creare conseguenze lesive a persone o cose. Gli agenti della D.I.G.O.S., che si trovavano nei pressi per monitorare la manifestazione di protesta dei tifosi, notavano immediatamente l’uomo durante le fasi dell’accensione e del lancio del petardo e lo bloccavano per i seguiti di legge. L’uomo veniva pertanto condotto negli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto per l’esplosione pericolosa in occasione di manifestazione sportiva e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Sono state avviate nei suoi confronti le procedure per l’irrogazione da parte del Questore di Salerno del provvedimento di divieto di assistere alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.).