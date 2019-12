Salerno. Ci lascia Maria Giovanna Sessa, funzionaria della Soprintendenza alle belle arti. L’ultimo saluto a Ravello

Si è fermato il cuore di Maria Giovanna Sessa, funzionaria della Soprintendenza alle belle arti di Salerno. Moglie del dr Giulio Corrivetti, Direttore della Unità Operativa di Salute Mentale Ds 68 – DSM della ASL Salerno, ha combattuto per diversi anni la sua battaglia contro il male oscuro che non ne aveva mai minato lo spirito. Frequentatrice assidua di Ravello dove con il marito trascorreva lunghi e continui periodi dell’anno, era una donna molto amata per il suo carattere dolce e sempre gioviale e sorridente.

Le lunghe ore passate nella piazza di Ravello costantemente e amorevolmente seguita dal Marito e circondata dagli amici storici con i quali faceva gruppo da anni, dai De Masi ai Caruso, erano per lei la migliore medicina. Ora mancherà agli amici del “Panino” di Fausto Buonocore, ma ancor più mancherà alla sua famiglia e, perché no, a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti professionali e umane.

La Redazione di Positanonews si stringe al cordoglio della famiglia Sessa-Corrivetti e ringrazia Giovanna per tutto quanto fatto come donna e come funzionaria per il nostro territorio.