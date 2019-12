Salernitano. Bomba in cantina, arrestato un uomo

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo una perquisizione del suo appartamento e della cantina, a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Vi custodiva infatti un esplosivo di circa 400 grammi, avvolto in fogli di spugna e nascosto in una scatola. L’uomo era un pregiudicato, già denunciato in passato per lo stesso reato.