Sant’Agnello ChristMust. Concerto Sal da Vinci nella Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello da pienone e non poteva essere altrimenti , sulla Costa di Sorrento Sal Da Vinci ha molti ricordi e affetti, fra l’altro ha cantato con un grande come Lucio Dalla che qui era di casa . Questo lunedì 30 dicembre, il concerto sinfonico di Sal da Vinci nella Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, col contributo della Camera di Commercio di Napoli , ha avuto successo e la sua umanità ha colpito tutto “Per me è una grande emozione cantare qui in questa chiesa, ho un grande rispetto e sono un peccatore.. ” E al pubblico che rideva ha detto “Tutti siamo peccatori..”, in tono colloquiale, ma con quel sentimento di religiosità del napoletano verace. Il concerto è piaciuto a tutti con la chiesa gremita dopo Domenica In si conferma un personaggio di successo e per l’amministrazione Sagristani questo un altro evento fiore all’occhiello per questo periodo natalizio.

Sal Da Vinci è riuscito a registrare un sold out con la sua La Fabbrica dei Sogni, il musical che ha preso vita dallo scorso 20 dicembre 2019 presso il teatro Augusteo di Napoli. Lo spettacolo andrà in scena fino al prossimo 12 gennaio e proseguirà con un tour, che porterà l’artista sui maggiori palcoscenici dello Stivale. Sal è l’ideatore dello show in collaborazione con Ciro Villano e cura anche il ruolo di protagonista al fianco della conduttrice Fatima Trotta, oltre a un cast che vanta anche la presenza del figlio Francesco Da Vinci, ex volto noto di The Voice, interprete di ‘Mma nella serie tv Gomorra e cantautore di due brani che compongono la colonna sonora, Nun passa maje e Sulo io. “E ti avrò, io ti avrò, é come un treno sotto pelle l’emozione, e poi milioni di parole tu sussurrerai per me, perché quando é amore, allora, si ritorna a dire ancora, amore é”, scrive intanto Sal su Instagram, invitando tutti i fan a seguirlo in teatro.

CHI È SAL DA VINCI?

Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969 da Mario Da Vinci, interprete della sceneggiata napoletana. Sal Da Vinci si è esibito per la prima volta davanti al pubblico quando aveva soli 6 anni. Nel 1976 ha debuttato nel mondo della musica e ha inciso in duetto con il padre la canzone Miracolo ‘e Natale. Nel 1977, sempre insieme al padre, ha debuttato in teatro e nel 1978 nel mondo cinematografico. All’inizio degli anni ’90 si è gettato a capofitto nel mondo della musica e ha partecipato a diverse trasmissioni.

LA VITA PRIVATA DI SAL DA VINCI

Sal Da Vinci è sposato dal 24 giugno 1992 con Paola Pugliese e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Annachiara e Francesco.

CURIOSITÀ SU SAL DA VINCI

Nel 1995 ha cantato davanti a Papa Giovanni Paolo II.

Ha un account Instagram ufficiale.

Nel 2004 ha cantato con Lucio Dalla, Gigi D’Alessio e Gigi Finizio nel brano Napule.