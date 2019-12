Russia esclusa dalle Olimpiadi per 4 anni

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) a annunciato l’esclusione ai giochi olimpionici per 4 anni. Pertanto, la Russia non potra partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Giochi invernali di Pechino 2022. La Federazione potrà ora presentare appello al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (Tas) che avrà l’ultima parola. La decisione è stata presa in seguito alle indagini sui casi di doping emersi durante le precedenti Olimpiadi invernali ospitate proprio dalla Russia a Sochi nel 2014, che avevano scoperto un complesso e organizzato programma di stato volto a somministrare sostanze dopanti agli atleti della propria nazionale.