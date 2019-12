Rosso a Capodanno, ma perchè? Per il cenone è d’obbligo un intimo color rosso, sia per i maschietti che per le femminucce, anche se solitamente sono solo queste ultime a rispettare la “regola”, magari abbinando il colore ad un intimo sexy.

Sapete perché si fa?

La tradizione risale ali antichi Romani, che indossavano il rosso come simbolo di sangue e guerra, per allontanare la paura.

Oggi è diventato un auspicio di fortuna per il nuovo anno.