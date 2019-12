Roma, la marijuana si può coltivare in casa. Ecco la sentenza storica

ROMA Non è reato coltivare in modiche quantità piante di marijuana dentro casa. E’ il massimo organo della Cassazione a dettare la linea e a fare chiarezza su una delle questioni più controverse della giurisprudenza. Le Sezioni unite penali hanno ribaltato il principio fin qui adottato. Con una pronuncia storica: chi coltiva per sé non compie più reato, dal momento che l’attività di coltivazione domestica di cannabis non lede la salute e non favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.

La pronuncia è arrivata con l’udienza del 19 dicembre. «Il reato di coltivazione di stupefacente è questa la premessa – configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente». Poi però la Corte di Cassazione aggiunge: «Devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».

Si tratta di una vera e propria svolta. In passato infatti erano arrivate sul tema pronunce della Cassazione profondamente diverse tra di loro. In alcune si sosteneva che non fosse reato coltivare una piantina di marijuana sul balcone quando la concentrazione di principio attivo e il numero delle piantine (due o tre) fosse stata «insufficiente a consentire la diffusione della droga leggera». Fino a qualche anno fa dunque era possibile coltivare marijuana in casa senza incorrere in sanzioni. E’ poi intervenuta la Corte Costituzionale per affermare la connotazione illecita della coltivazione di piante da cui è possibile estrarre sostanze stupefacenti. Prendendo una posizione netta: la coltivazione di cannabis è sempre reato, a prescindere dal numero di piantine e dal principio attivo ritrovato dalle autorità. Basta la potenzialità che il seme possa un giorno diventare una pianta per far scattare il reato.

I PRECEDENTI

«La condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti ben può questa la linea – valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che come già rilevato l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili». E così anche la Cassazione ha seguito questo orientamento evidenziando che «costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale». Ora però si cambia: viene consentita la coltivazione per uso personale, si promuove la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo da chi assume marijuana e decide di coltivare per sé qualche piantina. La premessa da sottolineare è che il possesso di droga leggera, come la marijuana, se in quantità ridotte tali da far presumere che sia destinata all’uso personale, non costituisce reato ma un semplice illecito amministrativo.

Emilio Pucci