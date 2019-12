Roma. Galleria Vittoria. Immaginare Leonardo.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Immaginare leonardo, a cura di Tiziana Todi

Immaginare Leonardo

a cura di Tiziana Todi

Lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 18 si inaugura a Roma la mostra itinerante “Immaginare Leonardo”, presso la Galleria Vittoria, nella splendida cornice di via Margutta.

Dopo i successi di Castel Sonnino a Livorno e il mese scorso a Salerno, continua la mostra itinerante “Immaginare Leonardo”. Il nuovo appuntamento approda a Roma in via Margutta con inaugurazione lunedì 16 dicembre alle ore 18 in concomitanza delle prossime festività natalizie, occasione per lo scambio dei tradizionali auguri di fine anno.

La mostra dedicata a Leonardo, promossa da Progetto Editoriale in collaborazione con la Galleria Vittoria, è stata pensata per celebrare il Cinquecentenario della scomparsa del grande Maestro Vinciano. L’esposizione, curata da Tiziana Todi, sarà aperta fino al 23 dicembre. Seguiranno nel 2020 altre tappe in diverse città e località italiane per affermare ancora una volta che il ricordo della figura del genio fiorentino non termina certo con la fine delle celebrazioni. Oltre trenta opere quindi di noti artisti italiani insieme ad esponenti significativi della Nuova Scuola Romana i quali si sono ispirati alla figura e all’opera di Leonardo e alla sua straordinaria attualità, non solo per coloro che lo amano ma anche per le nuove generazioni, in considerazione del suo fascino indiscusso “tra passato e presente”. Una figura come poche riconosciuto come pittore, architetto, scultore, scrittore, teorico dell’arte, scienziato e ingegnere, ideatore di una nuova maniera, ricercatore in ogni campo, prosatore originalissimo e spirito di creatività senza tempo. È importante altresì evidenziarne l’importanza storica con la riproposizione e la contemporanea attualizzazione proprio della sua figura nella ricorrenza del 500° dalla sua scomparsa. Una dimensione quella del Maestro che si apre a nuove analisi, indagini, interrogativi e valutazioni nella rappresentazione a noi più prossima di uno dei massimi precursori del pensiero moderno, nel ruolo del tutto inedito di primigenio intellettuale europeo. Un’attualità quindi, reale e non retorica, del pensiero e dell’opera di Leonardo da Collegare Roma a Leonardo è sempre un esercizio affascinante. Come è risaputo la corte papale non amava particolarmente né la sua persona, né la sua opera e tantomeno la conosciuta prorompente poliedricità del Maestro toscano, il quale da parte sua ricambiava con diffidenza e qualche sgarbo pur attento però a non lasciarsi sfuggire notizie, cronache e pettegolezzi provenienti dall’Urbe, anche relativamente ai suoi colleghi di allora a partire da Michelangelo Buonarroti. Sulle sponde del Tevere troveranno collocazione comunque a seguire alcune importanti sue opere, se pur considerate minori.

La mostra, con Leonardo protagonista assoluto, si avvale a corredo di un elegante catalogo edito da Progetto Editoriale, nel quale sono riportate tutte le opere in esposizione degli artisti per così dire “leonardiani” che si sono cimentati per l’occasione con realizzazioni di piccolo formato, tanto da rappresentare un ulteriore tratto interessante ed originale.

Nell’ordine:

Chiara Abbaticchio, Xante Battaglia, Tiziana Befani, Sonia Bellezza, Giuseppe Carabetta, Stefania Catenacci, Amalia Cavallaro, Luana Celli, Francesca Cervelli, Claudio Cignatta, Alessandro Cignetti, Sonia De Rossi, Roberta Di Sarra, Daria Faggi, Daniela Foschi, Giuseppe Frascaroli, Paolo Gallinaro, Nicoletta Gatti, Micaela Giuseppone, Maria Rita Gravina, Guglielmo Mattei, Angela Palese, Tommaso Pensa, Daniela Poduti Riganelli, Gualtiero Redivo, Lucio Ronca, Marco Rossati, Fabio Santoro, Rosamaria Salkin Sbiroli, Renata Solimini e Claudio Spada.

Tiziana Befani Artista ed Art Director, creatrice di una sezione di Arte Contemporanea all’interno della Casa Editrice afferma: “IMMAGINARE LEONARDO, è una mostra pensata insieme agli Artisti della Nuova Scuola Romana, con la galleria Vittoria di via Margutta e il nostro Gruppo. È stata lasciata estrema libertà per l’interpretazione dei soggetti più diversi ispirati a Leonardo da Vinci, come pure per i formati e per le tecniche. Credo verrà raggiunto un grande risultato culturale ed estetico in questa esposizione Romana, nella fascinosa atmosfera di via Margutta al Babbuino”.

Seguiranno brindisi augurale, flash mob e riprese video fotografiche con i partecipanti.