Riunito il C.O.C. nel Comune di Amalfi: ecco le decisioni prese

Si è appena conclusa al Comune di Amalfi la riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a cui hanno partecipato le forze dell’Ordine presenti sul territorio e all’esito della quale, preso atto delle criticità occorse a causa del maltempo, è stato deciso di:

a) interdire il transito pedonale

– in via Leone Comite Orso (ad Amalfi, tra il Liceo ed il “muro rotto”), in via Montelungo (a Pogerola, salita verso Madonna dei Fuondi) e a Salita Pomicara (a Pastena, incrocio con via Montetillo) a seguito di smottamenti da terreni privati;

– in via Nuova per Amalfi (all’inizio del sentiero che parte da Pogerola) e via Pietralata per cedimenti della strada pedonale;

b) disporre il senso unico alternato, a scopo cautelativo, in via Papa Leone X subito dopo la galleria di Lone;

c) rinviare a data da destinarsi gli eventi odierni del cartellone natalizio.

Il C.O.C. inoltre, in vista delle perturbazioni previste anche per la giornata di domani, domenica 22 dicembre 2019, invita tutti i cittadini a:

1. evitare di sostare nei pressi di moli e arenili per motivi di sicurezza, a causa dei forti venti annunciati;

2. spostarsi sul territorio solo se strettamente necessario e attuare le misure di autoprotezione indicate a questo link > http://bit.ly/2Q9f7XT;

3. contattare la centrale operativa dei Carabinieri di Amalfi (0898304600 oppure 089871403) o della P.A. Millenium (089831834) in caso di necessità o emergenze.