Riapre la strada tra Maiori e Minori

Dopo la frana causata dal maltempo, la strada tra Maiori e Minori è stata sgomberata. Appena sono state garantite almeno le condizioni minime di sicurezza, è stata riaperta al traffico, sebbene a senso unico alternato.

Di seguito, quanto riportato dall’Amministrazione Comunale.

A seguito dello smottamento verificatosi sulla Strada Statale 163 tra Maiori e Minori in località Torricella, stanno proseguendo gli interventi urgentissimi per la messa in sicurezza dell’area .

La circolazione veicolare è stata ripristinata .

Si invitano gli automobilisti al massimo di cautela e di pazienza al fine di agevolare le operazioni, nella necessità di una generalizzata collaborazione di fronte ad eventi climatici di eccezionale portata.

Prontamente allertati dai vertici della Regione Campania, tecnici e maestranze del Genio Civile e della Protezione Civile sono al lavoro senza sosta per rimediare alla grave situazione.

Si ringraziano i tanti cittadini , gli operatori della protezione civile , che hanno dato un aiuto fondamentale in questo momento di bisogno.