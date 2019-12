Il Rettore della Federico II é stato nominato nuovo Ministro dell’Università e della Ricerca

A seguito delle dimissioni di Fioramonti, il Presidente del Consiglio ha deciso di suddividere questo ministero in due: Gaetano Manfredi come Ministro dell’Università e della Ricerca, mentre la nuova Ministra dell’Istruzione (e della scuola) sarà l’attuale Sottosegretaria Lucia Azzolina. Quest’ultima fa parte del M5S, mentre il Rettore ha un fratello militante nel PD (già Deputato). Entrambi hanno esperienze in merito, infatti Manfredi prima di svolgere il suo ruolo nella Federico II di Napoli, ha insegnato nella stessa università il corso di “Tecnica delle Costruzioni”, inoltre é stato anche il Presidente della C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università italiane). Mentre l’On. Azzolina precedentemente al suo ruolo politico, ha avuto esperienze nell’insegnamento scolastico.