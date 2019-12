Repubblica Ceca, sparatoria nell’ospedale di Ostrava: 6 morti. Killer in fuga

Stamane 6 persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria in un ospedale universitario di Ostrava, nel Nordest della Repubblica Ceca. A fornire il bilancio delle vittime è stato il ministro dell’interno Jan Hamacek. La polizia ha ricevuto il primo allarme alle 7.19, ed è giunta sul posto alle 7.24. Inoltre hanno pubblicato su Twitter una foto del presunto killer in fuga: sarebbe un uomo alto un metro e ottanta e con un giubbotto rosso