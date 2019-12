Il regalo di Natale per i tifosi del Milan -Arriva Ibrahimovic a Milanello entro fine anno -Contratto di sei mesi e rinnovo legato alle prestazioni individuali per convincerlo

Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan: c’è ottimismo in casa rossonera e Boban e Maldini sono fiduciosi di avere ad ore il sì dell’attaccante svedese. L’indiscrezione arriva da La Repubblica dopo che i dirigenti del Diavolo sono tornati all’assalto del bomber dopo il pesante ko di Bergamo con una nuova proposta economica. Il nuovo acquisto dovrebbe essere già a Milanello all ripresa degli allenamenti fissata da Pioli per il 30 dicembre.

Data di arrivo a parte, la verità è che Ibra è davvero vicino a tornare a vestirsi di rossonero. Lo svedese ha trascorso il Natale con la famiglia e davvero nelle prossime ore darà la sua risposta definitiva ai dirigenti del Milan, dopo che Elliott si è convinto a fare uno sforzo per rilancia la squadra in campionato e cancellare con un grande colpo di mercato la disfatta di Bergamo.

L’offerta c’è: 3 milioni di euro per sei mesi con rinnovo per un altro anno a 6 milioni. In pratica la stessa di un mese fa, ma con una formula diversa per quanto riguarda proprio il rinnovo, ora legato maggiormente alle prestazioni individuali (presenze e gol su tutte) che al piazzamento della squadra. I tifosi del Diavolo sperano in un grande regalo di Natale, anche se leggermente in ritardo.

Fonte:sportmediaset