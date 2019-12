Ravello, venerdì incontro al Comune per parlare di raccolta differenziata

Si terrà venerdì 6 dicembre prossimo l’incontro per parlare di raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti a Ravello. Presso la casa Comunale, alle ore 16,30, si parlerà anche del’adozione del relativo nuovo piano industriale, in vista della scadenza del capitolato d’appalto del servizio di raccolta e smaltimento.

Si parlerà di novità e delle criticità e soprattutto si condivideranno suggerimenti e proposte. Un confronto necessario ed utile al fine di ottimizzare il servizio.

Ricordiamo che, come da contratto, l’ffidatario è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina

dei propri dipendenti. L’Affidatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile

verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o

meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto ed occorsi comunque

all’interno dello stabilimento dell’appaltatore.