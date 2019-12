Ravello. Vendita di beni all’asta di Villa Rufolo

Abbiamo seguito l’asta dei beni provenienti dalla collezione Reid di Villa Rufolo sia on line che attraverso qualche amico parigino presente fisicamente. I prezzi sono lievitati parecchio e il battitore ha dovuto gestire parecchie offerte a rialzo, alcune da persone presenti altre collegate telefonicamente e on line.

Il risultato ufficiale non è pubblico, ma da quanto abbiamo potuto capire e sentire, la quasi totalità dei pezzi dovrebbero aver fatto ritorno a Villa Rufolo anche se a un prezzo non di valore reale ma più “affettivo”; una circostanza non negativa perché la sua ricaduta culturale sul territorio sarà grande, non a caso alla Fondazione erano arrivate le sollecitazioni ufficiali dal Comune di Ravello e dall’associazione Ravello Nostra. La dimostrazione che solo la comunione di intenti aiuta il territorio, e non i personalismi autarchici di unti del Signore è oggi ancora più chiara. Dopo due aste che portarono a Ravello molti pezzi della collezione Reid, grazie all’intraprendenza dell’allora Direttore Amalfitano, un ulteriore tassello va ad arricchire il patrimonio della Villa Rufolo e di Ravello.