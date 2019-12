Ravello. Un Natale con i veleni fra minoranza e maggioranza, invece di far fronte comune di fronte all’emergenza

Ravello, Costiera amalfitana . Un Natale con i veleni fra minoranza e maggioranza, invece di far fronte comune di fronte all’emergenza . Le frane che hanno miracolato mezza Costa d’ Amalfi, compresa Ravello, non hanno fatto diventare più buoni gli uomini della minoranza che hanno attaccato il sindaco Salvatore Di Martino

«Gli eventi atmosferici di questi giorni che hanno martoriato il nostro territorio hanno colto impreparata Ravello con un’amministrazione lontana dai cittadini, isolata dalle istituzioni regionali e locali, con consiglieri – un tempo fedelissimi – che fuggono.

Siamo oramai alla soglia dei 4 anni di amministrazione e questi sono alcuni dei risultati, ovvero degli insuccessi, raggiunti dalla compagine “Rinascita ravellese”:

– mancata attivazione del nucleo comunale di protezione civile, nonostante siano state avviate le procedure dall’Amministrazione Insieme per Ravello;

– la scuola in una promiscuità̀ che compromette la progettualità̀ didattica e la formazione sociale dei nostri figli;

– cittadini esasperati costretti a subire quotidianamente tanti disagi (difficoltà di parcheggio, inefficienza del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti);

– realtà̀ associative isolate e spesso avversate;

– la struttura sportiva Paolo Caruso ancora senza una gestione;

– assenza completa di una politica turistica;

– danni di immagine al buon nome di Ravello per il clima di litigiosità̀ alimentato;

– promozione di eventi culturali spesso improvvisati ed incoerenti con la programmazione complessiva;

– fallimento delle politiche sulla Fondazione Ravello;

– incapacità̀ ed incompetenza nella gestione dell’Auditorium con il fallimento dei progetti avviati;

– macchina amministrativa fantasma, come gli avvisi relativi all’Imu e alla Tari;

– diffusione di un clima di tensione e intimidazione a sfavore della pace sociale.

Per spirito natalizio, non commentiamo il programma della settimana natalizia ravellese 2019 che ben rappresenta la poca attenzione verso i cittadini.

Sindaco, Ravello non può̀ più̀ sopportare tutto questo!

Questo Natale regalaci qualche certezza e tanta concretezza, poni fine a questa farsa:

fallo per il bene di Ravello!»

A Replicare a “Insieme ” la maggioranza di “Rinascita Ravellese”

«Un meschino sciacallaggio!

In un momento nel quale ogni Comunità civile sente il dovere di esprimere solidale testimonianza verso chi ha subito gli effetti del tragico evento alluvionale e si sforza di offrire il proprio contributo, al di là dei ruoli rivestiti, per garantire il ritorno alla normalità, Insieme per Ravello pensa bene di fare del meschino sciacallaggio!

Agli autori del vergognoso scritto, apparso in queste ore, tradizionalmente dedicate alla serenità dei rapporti umani e alla tregua politica, imbrattando gli spazi pubblici, vogliamo lapidariamente replicare così:

Rispettate il dramma di una Comunità in ginocchio, ma prontamente reattiva.

Imparate ad apprezzare i cittadini che, nel dignitoso silenzio, hanno vissuto e vivono le incertezze di un evento tanto grave, quanto imprevedibile nella sua portata.

Mostrate riconoscenza verso la Protezione civile, i tanti volontari, la macchina comunale ed in particolar modo l’Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Municipale, impegnati, con tutti i Consiglieri di Maggioranza, da giorni e senza risparmio di energia.

I Ravellesi tutti sappiano che gli Enti preposti hanno prontamente risposto alle nostre richieste di immediato intervento, compreso il Governo nazionale, investito della responsabilità di fronteggiare, con adeguate risorse, l’emergenza.

Il resto, comprese le residue note stonate del manifesto, è sterile e inutile demagogia!

Ma per quella…il tempo è galantuomo… e il popolo sarà giudice inflessibile!

Il Gruppo Consiliare di Maggioranza “Rinascita Ravellese”».