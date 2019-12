Ravello the day after. Impressionante foto della frana, una tragedia sfiorata . La Costiera amalfitana in ginocchio per frane, Maiori isolata da una parte, Cetara dal Cetus verso Vietri sul mare e Salerno. A Ravello frane ovunque con la Costa d’ Amalfi martoriata. Questa foto di Positanonews rende l’idea di una situazione castastrofica che poteva essere una tragedia. Si chiude nel peggiore dei modi il 2019 , anno del dissesto idrogeologico, va ascoltato l’appello di Secondo Amalfitano “Bisogna lavorare sulla prevenzione , e farlo d’estate”. Una cabina di regia che la Regione Campania dovrebbe attivare da subito, non aspettando i rivoli di finanziamenti che poi vanno a mare come le cascate d’acqua che hanno impressionato Positano, Atrani, Cetara e tutta la Divina.