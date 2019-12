Ravello, scontro tra due automobili: una si ribalta

Alle ore 10:00 circa, due autovetture sono state coinvolte in un incidente che ha visto il ribaltarsi di uno dei due veicoli. Il 40enne alla guida della Panda proveniva dal Valico di Chiunzi, ed ha impattato violentemente contro una Ford parcheggiata poco prima del cimitero comunale.

Il passeggero all’interno della ford sembra aver avuto la peggio in questa vicenda, soccorso immediatamente dal 118 e trasportato per i dovuti controlli al Pronto Soccorso della Costa d’Amalfi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.