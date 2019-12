Ravello: Raffaella Giordano è dottoressa in Economia. Auguri!

Coloro che scelgono di intraprendere la carriera universitaria, decidono di dedicare altri faticosi anni, dopo i cinque delle superiori, allo studio, per poi poter intraprendere un desiderato e determinato percorso lavorativo. Per uno studente, che ha dedicato tempo e sforzo alla propria facoltà, questi anni possono essere molto impegnativi, ma saranno coronati da grandissime soddisfazioni, come nel caso di Raffaella Giordano di Ravello. Raffaella ha conseguito una laurea magistrale in Economia all’Università degli Studi di Salerno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. La neo laureata ha esposto proprio ieri la sua tesi “Audit e Revisione legale, principi etici e controllo di qualità nella revisione legale dei conti”. Indescrivibile la gioia nel cuore di papà Franco e mamma Carmela, olre alle sorelle Anna con Fabrizio e Sabrina con Domenico e il fratello Vincenzo con Federica.

Raffaella merita le più sincere congratulazioni da parte della redazione di Positanonews, affinchè questa meta sia l’inizio di una vita piena di fortuna e soddisfazioni.