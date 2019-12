Ravello, ecco come procedono i lavori dopo la frana in zona Casa Rossa

Continuiamo a tenervi aggiornati per quanto riguarda la situazione della frana in zona Casa Rossa a Ravello. Come vedete dalle immagini, i lavori sono sicuramente a buon punto: fortunatamente non ci sono stati ulteriori crolli dopo quelli avvenuti una settimana fa circa.

Un’altra buona notizia è che le famiglie che erano state evacuate sono già rientrate, ad eccezione di una, la quale rientrerà a breve, visto che si sta lavorando proprio in tal senso.