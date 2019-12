Ravello. Parcheggio a 4 euro l’ora per Capodanno, proteste della minoranza

«Continua senza sosta la straordinaria politica turistica volta alla destagionalizzazione dell’amministrazione Rinascita Ravellese – scrivono sulla loro pagina Facebook di “Insieme per Ravello” i consiglieri Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi. «Per incentivare le presenze nella città della musica, nel periodo di Capodanno, la tariffa oraria del parcheggio di Piazza Duomo sarà di soli 4,00 euro». La minoranza protesta, quindi, per questi prezzi spropositati, in un Paese il cui unico ristorante aperto per il Cenone sarà il “Raffaele dell’Hotel Parsifal”.