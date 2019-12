Ravello, Nicola Amato “Basta polemiche, siamo comunità”

UN NATALE DIVERSO

Quest’anno sarà un Natale diverso dal solito per Ravello. Un Natale triste per gli eventi dei giorni scorsi che hanno colpito tutta la comunità ravellese. In questi momenti i rendiconti e le polemiche devono essere messi da parte e sentirsi comunità. Celebriamo questo Natale con uno spirito diverso in comunione con chi ha subito gli eventi distruttivi delle piogge torrenziali. Le colpe e gli errori sono di tutti noi, non da oggi. È tempo di unione e non di divisione. Rimbocchiamoci le maniche e tutti insieme diamo risposte e soluzione ai problemi. Solo con questo spirito potremmo essere degni di portare solidarietà a chi sta in difficoltà e gioire del Natale. Nicola Amato caigruppo Ravello nel Cuore. I