Ravello. Memorial Teresa Cioffi: raccolta fondi per il progetto “Pink is Good”

Il 21 dicembre, in occasione della partita ASD La Nuova Era vs Sporting San Severino, l’associazione “La Nuova Era” promuoverà una raccolta fondi per il progetto “Pink is Good” della fondazione Veronesi a sostegno della ricerca contro i tumori femminili.

Con Pink is Good, la Fondazione Veronesi dal 2013 sostiene il lavoro di una serie di ricercatori specializzati nella ricerca contro il tumore al seno e altri tumori femminili.

L’idea nasce per sostenere il progetto di sensibilizzazione nato in occasione del Memorial dedicato a Teresa Cioffi, sorella di Andrea Cioffi, Presidente della nostra associazione.

L’Associazione La Nuova Era è nata tre mesi fa da un confronto tra un gruppo di amici che, analizzando i principi dell’ associazionismo e dello stare insieme, ha deciso di buttare le basi per un qualcosa di nuovo, che andasse oltre l’obiettivo della competizione e del risultato sportivo…

È nata appunto “La Nuova Era” fondata sui principi di aggregazione, di lealtà, di educazione, di trasparenza e di onestà finalizzata al raggiungimento di un unico obiettivo: stare insieme ma soprattutto crescere insieme…

La nostra idea di sport si basa su aspetti che appunto erano molto cari a Teresa: aggregazione, integrazione, lealtà e rispetto.

Quest’anno il Memorial Teresa Cioffi si terrà presso il campetto dei fratini il 22 dicembre a Ravello ed è lì che verranno consegnati i proventi raccolti durante la partita del 21 e che verranno destinati quindi ai ricercatori della fondazione Veronesi impegnati nella lotta contro i tumori femminili.

La ricerca è speranza, è l’acqua che può dare vita ad un seme per vederlo sbocciare. Se ci crediamo tutti insieme, siamo più forti.

Combattiamo insieme questa battaglia!

A fine partita ci sarà un momento conviviale con scambio di auguri per il Natale.