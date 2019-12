Ravello, Maiori, Atrani , Cetara e ora Tramonti chiuse altre strade . Per la Costa d’ Amalfi via di fuga solo Positano . Ricordiamo a tutti che Maiori è comunque isolata a Capo d’ Orso verso Cetara e che ora con la frana al Cetus Cetara è intrappolata e senza via di fuga, alcune famiglie bloccate al Cetus verranno ospitate a Vietri sul mare . Variante Pucara (che conduce al Conservatorio), Via Carbonaro e Ferriera-Casa Vitagliano, in località Paterno-Sant’Elia, nella zona bassa del paese. Agerola le strade , anche se liberate, non sono sicure, Ravello e Scala non ne parliamo, per il Valico di Chiunzi peggio ancora. L’unica alternativa per uscire dalla Costiera amalfitana, o tornare verso Amalfi, è andare in direzione Praiano e Positano per Piano di Sorrento e da li raggiungere l’autostrada Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia o viceversa. Poi domani mattina si vederà.

Su Positanonews trovate decine di articoli dai nostri corrispondenti sul territorio , video su You Tube, post sulla pagina facebook , instagram e twitter, come da 15 anni oramai seguiamo il territorio giorno per giorno, ora per ora. Prossimo aggiornamento a mezzanotte, poi domani mattina alle sette.

whatsapp 3381830438

Mail direttore@positanonews.it

Sui social network Positanonews