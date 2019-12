Ravello. La vera storia della scoperta di Raffaele Manzi con Pasolini

Gentile Direttore,

Nella sezione Cultura di “La Città di Salerno”, venerdì 27 dic. ’19 è apparso un articolo dal titolo: Raffaele Mansi un prete partigiano di Ravello. La storia di Mons. Raffaele Mansi è stata scritta dallo storico e scrittore friulano Giovanni Strasiotto e fatta conoscere in Costiera sabato 28 nov. 2009 in un miniconvegno organizzato dall’Unità Pastorale Lone-Pastena-Pogerola. In quell’occasione gli è stato intitolato il sagrato-belvedere della chiesa di Santa Maria Assunta di Pastena. Hanno partecipato al convegno, oltre a Giovanni Strasiotto, l’arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, Don. Giuseppe Imperato, già parroco di Ravello e Agostino Ferraioli che aveva raccolto le notizie sulla vita religiosa e militare di don Raffaele. Erano presenti i nipoti e numerosi sacerdoti. La relazione di Strasiotto è stata pubblicata prima sul giornalino dell’Unità Pastorale “Comunitando…”, a.XI, n. 8, Natale 2009 e riportata poi nel libro Voglia di raccontare,Officine Zefiro 2014. “Positanonews” aveva pubblicato il 28 nov. 2009 l’articolo che annunciava l’evento: A Pastena di Amalfi si ricorda Don Raffaele Mansi nel centenario della nascita, a firma di Sigismondo Nastri, ignaro del legame del sacerdote ravellese con Pier Paolo Pasolini, la cui madre era di Casarsa. Anche se è legittimo e lodevole divulgare notizie di sicuro interesse, si deve aver rispetto per chi ha fatto la fatica delle ricerche ed è d’obbligo citare le fonti. Questa precisazione per segnalare la cattiva abitudine di chi non lo fa, sfruttando il lavoro altrui.

Rita Di Lieto e Don Andrea Apicella