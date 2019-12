Ravello. La Protezione Civile interviene con il drone in zona Casa Rossa – FOTO

La Protezione Civile Regione Campania ha avviato un’operazione in località Casa Rossa a Ravello.

La zona, flagellata costantemente da frane e smottamenti in questi giorni, è tenuta sotto controllo dalla Protezione Civile che in questi attimi perlustra la zona dell’accaduto con la fantastica tecnologia del drone.

Dal 2015 a oggi, oltre 2.000 missioni di Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono state eseguite con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto, meglio conosciuti con il nome di droni. I velivoli sono stati impiegati a supporto di operazioni di ricerca, di monitoraggio, di ispezioni interne ed esterne di edifici e, tra l’altro, in occasione del terremoto in Centro Italia, grazie al loro intervento, sono state messe in salvo 291 perone. Le operazioni che può compiere un APR riguardano soprattutto attività di monitoraggio di esondazioni/alluvioni, frane, geolocalizzazione di incendi boschivi, verifica dissesto idrogeologico/frane, oltre ad aerial survey e telerilevamento/fotogrammetria/mapping su luoghi di interesse naturalistico, culturale, storico e artistico. Indagini specialistiche su zone archeologiche (ricostruzione 3D) e su aree colpite da calamità naturali.

Grande opportunità che consente alla Protezione Civile di constatare i danni arrecati dalle continue frane garantendo la massima sicurezza per gli operatori.