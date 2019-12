Grazie a Valeria Civale per Positanonews, siamo giunti in esclusiva a Padula presso la Certosa di San Lorenzo con la gita sociale della città di Ravello. Gli abitanti della città della musica, questa mattina hanno potuto visitare lo splendore di questa struttura.

La Certosa di San Lorenzo è un ex monastero, oggi uno dei complessi monumentali più grandi dell’Italia meridionale, patrimonio UNESCO e tra i più vasti in Europa. La costruzione, iniziata per volere di Tommaso Sanseverino nel 1306, durò fino al ‘700. Dall’atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle officine, alla farmacia e alle cantine. La chiesa conserva gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in madreperla, gli affreschi del XVI – XVIII secolo, il pavimento a maioliche settecentesche, i cori lignei intagliati e intarsiati del primo Cinquecento. Magnifico lo spettacolo del chiostro grande: iniziato nel ‘600 e terminato alla fine del ‘700, presenta due ordini di portici e ben 84 archi.

Lungo il portico si aprono i quartieri dei certosini ed in fondo, in una torre ottogonale, lo scenografico scalone ellittico. Il chiostro, con i suoi 12.000 metri quadrati, è uno dei più grandi del mondo. Oggi la Certosa è di proprietà dello Stato Italiano ed è gestita dal Polo Museale della Campania.

La Certosa di San Lorenzo è aperta dal mercoledì al lunedì, dalle 0re 09.00 alle ore 19.30 con ultimo ingresso alle ore 19.00. Il costo del biglietto d’ingresso è di euro 2 per i visitatori dai 18 ai 25 anni, di 6 euro per i visitatori con più di 25 anni e gratuito per i minorenni.+