Ravello, frana a Civita, Scala e in Galleria. Il sindaco Di Martino “Non è possibile vivere così, i sindaci della Costa d’ Amalfi dovrebbero dimettersi tutti”

Anteprima di Positanonews . Ravello, Costiera amalfitana . La Costa d’ Amalfi sotto l’acqua ed ancora una volta una frana località Civita, sulla strada regionale ex 373. Al momento non sappiamo altro . Per le 13,30 aggiorneremo nello stesso articolo – Ricordiamo che la Ravello – Tramonti è chiusa ufficialmente, che a Maiori la strada è interrotta per una frana, a Positano c’è il senso unico alternato e che tutta la S.S. 163 Amalfitana da Piano di Sorrento a Salerno sotto la pioggia è pericolosa.

Sul posto vigili del fuoco di Maiori e subito la Polizia Municipale. Stanno franando diversi punti. Diverse: uscita galleria nuova lato Scala, in Via della Marra, la strada è occupata completamente dalla frana e non si può transitare; località Cigliano e altezza “sali-scendi strada per Pontone rami di albero , terriccio e pietre impediscono il transito delle auto . Per fortuna nessun ferito.

“Non è possibile vivere così – dice il sindaco Salvatore Di Martino – proporrei le dimissioni di tutti noi sindaci della costa di amalfi al fine di esercitare una forte pressione politica una volta per tutte ”

Una situazione insostenibile questa per la Divina con mezza Costiera amalfitana in trappola per frana durante queste feste natalizie con un discreto afflusso turistico. “Bisgona che gli enti preposti ci pensino in estate a questi problemi – dice il geologo, ed ex sindaco, Secondo Amalfitano -, la Regione Campania dovrebbe approntare una cabina di regia per il monitoraggio, la prevenzione e l’intervento immediato ”

Traffico bloccato a Castiglione da Atrani. Sconsigliamo ovviamente di andare a Ravello per il momento . Continueranno aggiornamenti ogni 30 minuti.

Foto d’archivio a breve altre immagini e video