Ravello frana. Anche albero a Civita, ma liberate tutte le strade. La Città della Musica non si abbatte. In pieno lavoro questa domenica per gli interventi nella cittadina della Costiera amalfitana più colpita dal disastro di ieri. Questa mattina è caduto anche un albero subito rimosso. Al lavoro le ruspe a Ravello e Scala a Pontone ( nella foto ) . Sul posto gli uomini dell’Arma, la polizia municipale, i volontari della Millennium e tanti volontari. Permangono le ordinanze di evacuazione a Case Rosse, ma le strade sono state liberate tutte in tempi record con un grande sforzo della comunità. Si consiglia di non uscire di casa se non necessario.