Ravello. Enorme frana verso “Casa Rossa”, evacuate due famiglie . Il Capitano di Amalfi “Non uscite di casa se non necessario”

Ravello, Costiera amalfitana. Ancora una enorme frana sulla Città della Musica verso località “Casa Rossa”. Il sindaco Salvatore Di Martino ha evacuato due famiglie sistemandole nell’hotel Parsifal . I carabinieri in campo sulle frane dappertutto a Pontone , a Minori, nei pressi del semaforo verso Maiori . Il Capitano Umberto D’Angelantonio. della Compagnia dei carabinieri di Amalfi “Non uscite di casa se non necessario” . Tutti gli uomini dell’Arma impegnati, vigili del fuoco, polizia municipale e volontari delle associazioni.

La frana, come ci spiega Secondo Amalfitano, in diretta facebook, ha travolto i terrazzamenti a “crollo” fino a interessare anche la zona di Villamena a Minori. “Si crea un effetto scivolamento, quando supera la resistenza di una macera, parte un primo crollo per poi arrivare a far crollare la macera sottostante fino a trovare un momento di stasi a valle”